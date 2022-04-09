الانتخابات تحت أعين المراقبين الدوليين والمحليين

ثلاثة وستون يومًا تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية , والمؤكد حتى الساعة انها حاصلة في موعدها , وبالتوازي بدأت الجمعيات المختصة بمراقبة الانتخابات محليًا ودوليًا رص صفوفها من اجل مواكبة نهار الخامس عشر من أيار المقبل

ومن هذا المنطلق، أعلن رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات جورجي هولفيني ان 200 مراقبًا سيتولون هذه المهمة

فما هي صلاحيات وخريطة عمل هذه البعثة ؟

أما انتخابات المغتربين والتي شهدت العديد من المخالفات والانتهاكات في انتخابات 2018 , كيف ستتعاطى معها الجهات الرقابية مما لا شك فيه ان مخالفات عدة تم رصدها قبل موعد الانتخابات , منها الرشاوى والمساعدات الاجتماعية . اما الانظار فتتجه الى يوم الاستحقاق بحذر , بظل حماوة الانتخابات وكثرة اللوائح المتنافسة







