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الان سركيس: حركة سوا لها مستقبل سياسي وهي حركة سياسية اجتماعية وطنية بمشروع دائم

منذ 41 دقيقة
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للحديث عن اطلاق حركة سوا للبنان البنية الديمقراطية الجديدة نتصل بالصحافي الان سركيس.

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