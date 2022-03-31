الخميس 28 شعبان 1443 ﻫ - 31 مارس 2022
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الان سركيس: حركة سوا لها مستقبل سياسي وهي حركة سياسية اجتماعية وطنية بمشروع دائم
منذ 41 دقيقة
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للحديث عن اطلاق حركة سوا للبنان البنية الديمقراطية الجديدة نتصل بالصحافي الان سركيس.
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