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البرلمان يصادق على ضياع حقوق المودعين.. كابيتال كونترول من جيوب الناس

19 - أبريل - 2022
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وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية عنوان جلسة المال والموازنة. النواب يشرّعون قانونًا لإنقاذ البلاد من الانهيار من جيوب المودعين. فالاستثناء قاعدة بالنسبة إليهم تُستخدم في تهرّبهم من تحمّل المسؤوليات.

تطبيق القانون المفبرك على قياس منافع السلطة ومضارّ المواطنين، سيمسّ الاتفاقات الدولية التي وقّع عليها لبنان.

فهو سيتجاهل كل الدعاوى الرابحة لصالح المودعين؟ هي السلطة مجددًا تكرّس عدم محاسبة أركانها بغية الوصول إلى تمكين الإفلات من العقاب.

تهريب العملة الصعبة حصل تحت غطاء المنظومة الحاكمة، منظومة لا تصعب عليها حماية السارقين عقب الانهيار، فهي تمكنت من تحصين المجرمين بعد أكبر انفجار.

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