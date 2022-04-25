البروفيسور شرف أبو شرف: لن نقبل تبرئة الفاسدين ومعاقبة المودعين الأبرياء

رفضت نقابة الأطباء رفضًا قاطعًا عملية توزيع الخسائر في قانون الكابيتال كونترول الذي أعطى صكّ البراءة للدولة ومصرف لبنان، اللذين تسببا بالانهيار الاقتصادي وأهدرا الودائع. وأضافت النقابة أنه بدلا من تحميلهما المسؤولية الأكبر عما جنته سياساتهما، حمّل مشروع القانون المودعين مباشرة معظم الخسائر عبر شطب ستين مليار دولار من إلتزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية إزاء المصارف التجارية. للإضاءة على هذا الموضوع، انضم الينا نقيب الأطباء البروفيسور شرف أبو شرف.

‏-عقدت روابط التعليم الرسمي الثانوي والأساسي والمهني والتقني اجتماعا، ناقش القضايا المالية العالقة في وزارتي المالية والتربية والتأخيرات الحاصلة للحوافز المالية، والمنحة الاجتماعية، إضافة إلى الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وتدهور الأوضاع الاقتصادية وانعكاسها السلبي على كل معلم وأستاذ.

وبحسب مصادر لصوت بيروت انترناشونال، فقد عا المجتمعون الأساتذة، إلى الإضراب الشامل والتوقف عن العمل في كل الثانويات الرسمية والمدارس ودور المعلمين والارشاد والمركز التربوي، والاعتصام أمام مصرف لبنان، بعد غدٍ الأربعاء، لتكن الصرخة بوجه السلطة الحاكمة بكل أركانها، وللتعبير عن الغضب بكل الوسائل المتاحة.