البطاقة التمويلية: التحويلات النقدية تتوقف

بهدف الاستفادة من البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً، تبيّن مؤخراً خلال تنفيذ البرنامج أن عدداً كبيراً من الأسر التي كانت مسجّلة سابقاً في مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف الاستفادة من البرنامج الوطني ، تسجّلت أيضاً على منصّة دعم خلال شهريّ كانون الأول وكانون الثاني المُنصَرِمَين. لذلك، قام الفريق التقني المولَج بتنفيذ برنامج أمان بحذف العائلات التي تسجّلت مرتين تفادياً لإستفادتها من البرنامجين. ولكن خلال هذه العملية التقنية المتشعّبة، وبسبب تزامن الدَّفعات بين البرنامجين، وقع خطأ غير مقصود، نتج عنه إستفادة 1072 أسرة من هذه الأسر من البرنامجين وحصلت هذه الأسر على دفعة نقدية واحدة فقط من كل البرنامجين. تمّ تصحيح هذا الخطأ التقنيّ خلال الأسبوع الماضي وبناء عليه ستتوقّف التحويلات النقدية لهذه الأسر لمدّة شهرين كخطوةٍ طبيعية لتصحيح هذا الخطأ.







