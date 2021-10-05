التشكيلات الدبلوماسية بانتظار باسيل

حصل تطور في الساعات الأخيرة تمثل بحسم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع رئيس الجمهورية أمر السفير الجديد لواشنطن والمصادر تتحدث عن امرأة مقترحة للمنصب ومن خارج الملاك. وبعد هذا التطور صار السؤال هل تصدر التشكيلات كاملة أم تبقى جزئية وهو الخيار الذي كان اقترحه وزير الخارجية الجديد بانتظار توفر التوافق بين القوى السياسية حول المراكز الشاغرة وأولها واشنطن، وأيضا بانتظار التوافق حول الاسماء المقترحة للترفع، والتي عادة ما تخضع الى استنسابية القوى السياسية الفاعلة، فيرفع من رتبة مستشار الى سفير من هم محسوبون على الزعماء في طوائفهم، كما كان يحصل دائما، إضافة الى حل اشكالية مسألة اعادة السفراء الذين تخطوا مدة خدمتهم القانونية، وهل يعيدونهم جميعهم أم لا.

من المعلوم أن التشكيلات الدبلوماسية مؤجلة منذ بداية العام 2019، وهي تشمل تعيين سفراء لمراكز شاغرة في أكثر من دولة خارجية وفي مقدمها واشنطن اضافة الى اليونان والاردن والبرازيل، كما يجب أن تشمل حوالى الـ20سفيرا وقنصلا ومستشارا تخطوا مدة خدمتهم القانونية في الخارج، والمحددة بعشر سنوات للسفير وسبع سنوات للقنصل والمستشار، حيث بلغت مدة خدمة بعضهم في الخارج الـ13 عاما كما هي الحال مثلا مع سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى. التشكيلات المطلوب وضعها حاليا موزعة طائفيا بين 8 للموارنة 6 شيعة 3 سنة درزي واحد ارثوذكسي وكاثوليكي، ومن المتوقع أن يتولى التيار الوطني الحر تسمية المسيحيين، وميقاتي والحريري السنة، وجنبلاط الدرزي، والثنائي الشيعي السفراء الشيعة، وقد وضعوا مسودة من الاسماء كما علمنا. بموازاة التشكيلات، البحث جار في تغيير اللجنة الادارية الحالية التي تضم الامين العام هاني شميطلي مدير الشؤون السياسية غدي خوري ومدير الشؤون الادارية كنج الحجل، بعد تعذر عملهم معا بسبب خلافات وصلت الى حد الدعاوى القضائية بينهم بتهم تزوير وتخطي الصلاحيات وغيرها. ولم ينجح الوزير بو حبيب في جمعهم معا منذ توليه الوزارة، لذلك قرر تغيير اللجنة ليتمكن من العمل لكن الامر يحتاج الى توافق القوى على الاسماء وايضا الى التوافق على التشكيلات لنقل كل من شميطلي وخوري والحجل الى الخارج. وعلم أن شميطلي طلب نقله الى نيويورك لكن رفض طلبه.