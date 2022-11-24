الخميس 30 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 24 نوفمبر 2022 |
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التوك توك بين التنقل و الانتحار…

منذ 56 دقيقة
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بنزين غالي .. مشوار بالسيارة مُكلف و السرفيس و النقل العمومي “مش أرحم هالإيام”.. لذلك انتشرت ظاهرة غريبة على المجتمع اللبناني، وهي “التوك توك”، الذي غزا مناطق عدة فكان البديل المنقذ من نار و لهيب المحروقات….

ورويداً رويداً فرضت هذه المركبة نفسها في حياة المواطنين، واتسعت دائرة الذين يعتمدون عليها في تنقلاتهم، حتى صارت تكسي و سرفيس جعل من طلاب المدارس والموظفين كزبائن دائمين و يوميين ..

من جهة اخرى ، و على الرغم من هذه الوسيلة باتت للبعض نعمة “وفيّرة” عالجيبة إلا انها تشكل خطراً قد يكون قاتلاً على حياة المواطنين خاصة لمن يستخدمها بطرقات سرعاتها عالية كالاوتوسترادات و الشوارع المكتظة بالسكان .

فشكرا لدولة ، بات فيها المواطن يخاطر بروحه “لأنو بطل في ليرات بهالجيبة”

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