التيار يزحف الى عين التينة لعقد صفقة وزارة الطاقة

لا تضحك سعادتك على من يشك بأنكم تحيكون الصفقات، ففريقكم السياسي وخاصة من تولوا وزارة الطاقة ضحكوا على المواطنين منذ عام 2010 بانهم سيؤمنون الكهرباء 24/24 . لا تضحك سعادتك على من اوهمتموهم بأن بري ما خلاكن اما اليوم فإنكم تحجون إليه لعقد صفقات ومنها وزارة الطاقة.

نعم ايها المواطنون من حرمكم من الكهرباء يطالب بها مجددًا. ومن أدرى بالصفقات والسمسرات في مغارة الوزارة غير مدير عام إدارة المناقصات، الدكتور جان العلية.

اما توزيع المقاعد وحجزها من قبل التيار او حركة أمل فكيف ستواجه من قبل النواب السياديين؟

نعم إنه عمل طبيعي حين تبيعون شعارات لمناصريكم قبل الانتخابات، وتعودون الى نسج الصفقات والمحاصصات عند الحاجة.

ما هو فعلاً طبيعي ان تنتشل وزارة الطاقة من بين أيديكم. لكي ينعم اللبنانيون بالكهرباء. ولترتاح خزينة الدولة من هدركم وسرقاتكم.







