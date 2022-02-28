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التّعليم الرّسمي مُجمّد… فكم بلغت نسبةُ الأساتذة فوق الأربعين عامًا؟

منذ 16 ساعة
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التّعليمُ الرّسميّ اللّبناني كسائرِ الملفاتِ… مجمّد. المناهج التّربوية “مكانك راوح” منذ العام 1997. الإضراباتُ تستمرّ لأشهرٍ طويلة. أمّا الكادرُ التّعليمي فقد أصبح بغالبيّته فوق عمر الأربعين بحسب آخر أرقام الدّولية للمعلومات مسجّلا نسبة 83.5%. 

إذ يبلغ عدد الأساتذة الرّسميين في الملاك 18,465 أستاذا من مجموع 39,516. وهم يتوزعون وفقاً للفئات العمرية التالية:
-3,052 أستاذًا بين 31 – 40 عاماً
-5,100 أستاذ بين 41 – 50 عامًا
-7,120 أستاذًا رسميًا بين 51 – 60 عاماً.
-3,193 أستاذًا من 61 عاماً وأكثر. 
وبحسب الدّراسة نفسها، يتبيّن أنّ بعضَ الأساتذة الرّسميين يقتربون من السنّ القانوني… فهل ستستطيع الدّولة توظيف أساتذة جُدد، في ظلّ الأوضاع المالية المترديّة من جهة، وصرخات المتعاقدين التي تعلو باستمرار لتثبيتهم من جهة أخرى؟
 
ما ذُكر أعلاه، جعل لبنان في المرتبة ال 92 عالميّاً، والتاسعة بين نظرائه العرب في مؤشّر المعرفة العالمي للعام 2021 مع تسجيله نسبة 44.8%، وفق ما أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم.

لتحلّ سويسرا في المرتبة الأولى عالميّا مع 71.5%، تليها كلّ من السويد والولايات المتّحدة الأميركية بنسبة 70%، وفنلندا 69.5%
عربيًّا أتت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى مع تسجيلها 67.3%، تليها قطر مع 58.7% في المرتبة الثانية، لتحلّ المملكة العربية السعودية الثالثة عربيًا مع 57.6% من حيث مؤشر المعرفة العالمي…

فهل من يُنقذ ما تبقى من قطاع تربويّ رسميّ في لبنان؟

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