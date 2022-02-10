الجمعة 9 رجب 1443 ﻫ - 11 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الثنائي الحاكم وتسخيف الإنتخابات… فهل ينجحان في تطييرها؟

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

من الطبيعي أن يلجأ الخائفون من نتائج الإستحقاق الإنتخابي لشتى الطرق المتاحة أمامهم لتأجيلها أو حتى الغائها، فبعد أن كثر الحديث عن الدائرة 16 وامكانية اعادة التصويت عليها في مجلس النواب بما يعيد خلط الاوراق على ضفة المواعيد الدستورية للانتخابات ويجعل حصولها في ايار مستحيلا، ها هو الثنائي الحاكم حزب الله والتيار العوني يسعيان اليوم للعب ورقتهما ما قبل الأخيرة عبر اعلامهم في سبيل تسخيف الإنتخابات والتخفيف من أهميتها عبر التأكيد أنها لن تغير شيئاً في موازين القوى النيابية ولا فائدة من اجرائها.

إذاً انها حربٌ نفسية، تعتمد على احصاءات كاذبة
لا تتم للواقع بصلة… تأتي لتؤكد المؤكد، خوف الثنائي الحاكم من الإستحقاق، فما هو دور المجتمع الدولي والفريق المعارض أمام ذلك؟

الحزب الإيراني في لبنان لا يهمه عقوبات ولا شعب، أما التيار البرتقالي فهمه الوحيد الكرسي والرئاسة، فلا تصدقوهم ولا تنتخبوهم فانها الفرصة الأخيرة للانقاذ.

    المزيد من فيديو

    4:43
    كيف خفّضت الحكومة النفقات في مشروع الموازنة؟
    0:38
    حشود عسكرية متبادلة على الحدود الاوكرانية
    0:49
    الافراج عن مقال للرئيس كنيدي بعد تسعين عاما من كتابته

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ماهر الأسد
    الكبتاغون «مكدّس» في المستودعات… وماهر الأسد يضغط على حزب الله
    ألمانيا
    حق الدولة لا يضيع ولو كان سنتًا واحدًا.. طلب غريب من ألماني بعد 15 سنة
    كلب ريان
    قصة وفاء نادرة.. كلب ريان يحضر الجنازة ويرابط عند قبره