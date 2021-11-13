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الثورة ستبدأ من مدينة صور... يا ويلكم من المثقفين

13 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2022 7:43 مساءً
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الفن ليس عبارة عن ترفيه و حسب، و إنما هو حركة ثقافيّة سياسيّة، اجتماعية تتأثّر في المحيط الراهن و تؤثّر فيه. لطالما خاف الديكتاتوريون من الفنون أكثر من انقلاب السلاح، نظام الأسد كان يرتعب من حبر محمد الماغوط، موليير كان بخشبته يكسر معدن سيف البلاط، تولستوي شكّل لهيباً لبرد الإمبراطورية. “قاسم إسطنبولي” شاب أسس للامركزيّة ثقافيّة بعيداً عن العاصمة، تحديداً في مدينة صور، عبر مسرح وسينما مجّانيّة، و ورش ثقافيّة، نواةً لثورة الفكر قبل ثورة الشارع.

يمكن التغلب على معظم أشكال الجهل، لكننا لا نعرف لأننا لا نود أن نعرف. هكذا كتب الكبير مارون عبّود، فهل آن الأوان لان نعرف؟!

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