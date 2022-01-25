الثورة نحو الإنتخابات…

انها ثورة ١٧ تشرين… فبعد كل التحركات والتغيرات الكبيرة التي أحدثتها مجموعات ثورة 17 تشرين، خصوصاً في طريقة مواجهة المنظومة الحاكمة، إلى جانب الانتصارات المحققة في الانتخابات النقابية، تستعدّ المجموعات هذه لخوض أولى معاركها المصيرية في الانتخابات النيابية، مقابل أحزاب السلطة. فكيف تتم التجهيزات لهذا الاستحقاق؟

ماذا عن الصعوبات التي تواجه المجموعات الثورية اليوم؟

مسؤولية قيامة لبنان هي في الأساس مسؤولية شعبه ومسؤولية المجتمع المدني فيه فهل تنجح ثورة ١٧ تشرين بقبع هذه المنظومة او على الاقل تثبيت نفسها كلاعب اساسي في الحياة السياسية؟