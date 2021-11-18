الجمرك في السوق السوداء

وداع للجمرك على سعر صرف ١٥٠٠ ليرة للدولار فقد اصبح من شبه المؤكد و بحسب معلومات صوت بيروت أنترناشيونال ان قرار تعديل احتساب الرسوم الجمركية قد وضع على نار حامية و بحسب المعلومات يدور حول سعر صرف منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان و التي عادة ما تكون بفارق ١٠٠٠ او ٢٠٠٠ ليرة عن سعر صرف السوق السوداء مما يعني احتساب الرسوم الجمركية على سعر صرف السوق السوداء تقريبا.

بحسب معلومات صوت بيروت انترناشونال فقد بيعت في لبنان ٢٤٠ سيارة فاخرة و دفعت رسومها الجمركية على سعر صرف ١٥٠٠ ليرة فهل يشمل التعديل كل البضائع.

تبقى دول الخليج و بعض الدول العربية اضافة الى دول الاتحاد الاوروبي معفيه من الرسوم الجمركية بحسب الاتفاقات الموقعة لتكون الدول مثل الصين والولايات المتحدة و تركيا تخضع للرسوم الجمركية.