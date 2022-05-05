الجيش الروسي "صيد سهل" للإستخبارات الأوكرانية

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أنّ مسؤولين في الجيش الروسي الموجود بأوكرانيا يرتكبون بعض الأخطاء التي تجعلهم صيداً سهلا للاستخبارات، فيما يقول الأوكرانيون إنهم استطاعوا قتل عسكريين بارزين من الروس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين كبار في الولايات المتحدة، أن معلومات استخباراتية أميركية أتاحت للأوكرانيين أن يقتلوا عدداً من الجنرالات الروس.

ومن بين الأخطاء التي يرتكبها مسؤولون عسكريون روس، أن بعض الجنرالات لا يتوانون عن استخدام أجهزة غير محمية ومعرّضة للتنصت.

ويقول قائد سابق للجيش الأميركي في أوروبا، إنّ هذا التصرف ينمّ عن “قلة الانضباط” والغرور وضعف التجربة، ثم أضاف أنه ليس من الصعب أن ترصد طرفاً ما عندما يتحدث عبر أجهزة عادية.

ويرى خبراء أن تقييم روسيا لقدرات أوكرانيا لم يكن دقيقاً، بعدما اعتقدت أن السيطرة على كييف ستكون مهمة سهلة، لكن العمليات العسكرية قوبلت بـ”مقاومة شرسة”، ما دفع بموسكو إلى التحوّل نحو خطة تركز فقط على شرقي وجنوبي أوكرانيا، بدل السعي إلى السيطرة على كامل البلاد.







