الحرب الروسية- الأوكرانية: إتّهام القوات الأوكرانية بقصف قرية حدودية

إتّهم حاكم إقليمي روسي القوات الأوكرانية بقصف قرية بالقرب من الحدود الروسية مع أوكرانيا ما أسفر عن إصابة ثلاثة من سكانها.

وكشف حاكم منطقة بيلجورود عن إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم خرج من المستشفى وامرأتان ما زالتا تحت رعاية أطباء مؤهلين، مضيفاً أنّ الإصابات متوسطة الخطورة. كما أكد أن القصف ألحق الضرر بأكثر من 30 منزلاً، وأنه سيتم استئناف إمدادات الكهرباء والغاز خلال الساعات القليلة المقبلة.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بطائرة هليكوبتر على مستودع وقود في بيلجورود، وهو ما نفت كييف مسؤوليتها عنه، كما اتهمتها بقصف قرى وإطلاق صواريخ على مستودع للذخيرة.