الحرب الروسية على أوكرانيا… البابا فرنسيس يطلب لقاء بوتين ولا يلقى ردّاً

كشف البابا فرنسيس أنه طلب الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في محاولة لإيقاف الحرب في أوكرانيا لكنه لم يتلقّ رداً.

وتابع البابا: “أخشى ألا يكون بوتين قادراً أو راغباً في عقد هذا الاجتماع في الوقت الحالي. لكن كيف يكون بمقدور المرء ألا يوقف كل هذه الوحشية؟”.

وردا على سؤال حول زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، أكد البابا أنه لن يذهب في الوقت الحالي.

وكان حاكم منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا اشار الى أنّ قافلة من الحافلات غادرت ماريوبول اليوم في مسعى جديد من أوكرانيا والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجلاء المدنيين من المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي تتعرّض لقصف مستمر وعشوائي من قبل القوّات الروسية.