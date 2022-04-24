الأحد 23 رمضان 1443 ﻫ - 24 أبريل 2022 |
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الحرب الروسية على أوكرانيا تدخل شهرها الثالث

منذ 6 دقائق
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دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الثالث، بمزيد من التصعيد العسكري من جانب القوات الروسية التي وسّعت رقعة عملياتها في جنوب أوكرانيا وشرقها.

وكشف تحديث عسكري بريطاني ان القوات الأوكرانية تصدّت في الايام الماضية لسلسلة من الهجمات الروسية على طول خط التماس في دونباس، وكبّدت الطرف المهاجم خسائر بشرية كبيرة.

من جهتها اعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية نشرت على بعد ستين كيلومترا من الحدود الاوكرانية، قاذفات صواريخ “اسكندر – إم” المتنقلة وهو نظام صاروخي بالستي متحرّك يصل مداه الى خمسمئة كيلومتر ويمكنه حمل رؤوس حربية تقليدية او نووية.

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