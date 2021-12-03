الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحكومة اللبنانية… تبيع عقارات على المريخ…

3 - ديسمبر - 2021
A A A
طباعة المقال

الحكومة ماشية بس مجلس الوزراء لا… تلك الكلمات التي قالها الرئيس نجيب ميقاتي ستدخل التاريخ ضمن المصطلحات السياسية اللبنانية خصوصا ان ميقاتي اصبح يتفنن في اطلاق الشعارات التي تبيع الاوهام.

لكن الامور تزداد صعوبة و تعقيدا في لبنان خصوصا ان الدولار اعطى انذارا بعدما وصل الى مستويات قياسية فهل يصمد ميقاتي؟
الفراغ على الساحة السياسية السنية اعطى البعض انطباعا وكأن ميقاتي هو الزعيم القادم في وقتٍ يتطلع السنّة الى قيادة جديدة من خارج المنظومة.

ربما تكون حكومة ميقاتي هي الاخيرة في عهد الرئيس ميشال عون لكن الاكيد انها لن تنجز غير بيع الاوهام كمن يبيع العقارات على المريخ…

    المزيد من فيديو

    1:19
    صفيحة البنزين تخطت الـ700 الف وبدل النقل غير منصف
    2:30
    تصحيح الأجور وبدل النقل.. شح في الإمكانات ووفرة في اللجان
    2:36
    الإيطاليّة الحلوة تطالب بالجنسيّة اللبنانيّة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
    عادل امام
    تدهور الحالة الصحية للفنان عادل امام.. والعائلة تخرج عن صمتها