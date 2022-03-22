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الخارجية السعودية ترحّب بما تضمّنه بيان ميقاتي من نقاط إيجابية

22 - مارس - 2022
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صدر بيان لافت عن الخارجية السعودية ترحيبًا بالبيان الذي اصدره امس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي واعلن فيه التزام حكومته بإعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي ولا سيما المملكة العربية السعودية، الى طبيعتها، مشددا على ضرورة وقف كل الانشطة التي تنطلق من لبنان وتمسّ سيادة المملكة وأمنها واستقرارها.

وقد رحبت وزارة الخارجية السعودية بما تضمّنه بيان ميقاتي من نقاط إيجابية، وأملت بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيًا ودوليًا.

وأكدت الوزارة على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني بالاستقرار والأمان في وطنه والانماء والازدهار.

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