السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار الجمركي: كارثة أو حلّ؟

منذ 16 ساعة
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2022 12:09 مساءً
A A A
طباعة المقال

6000، 12000، 15000، دولار صيرفة، أو حتى دولار السوق الموازي.. ليس مهماً.. المهم ان اللبناني اليوم بات امام واقع لا مهرب منه. رفع الدولار الجمركي ليتحمل من جديد كوارث معيشية تفوق القدرة على الاحتمال، في وقت لا يزال راتبه على ايام ال ١٥٠٠ ..

المرسوم لم يصدر اساسا حسب الأصول في ظل حكومة مستقيلة بل سلك “طريق الاستثناء بالمراسيم الجوّالة”، بدأ بتوقيعه من قبل وزير المال يوسف خليل ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وأُرسل إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بانتظار توقيعه.

الحجة المعلنة لرفع الدولار الجمركي حسب قولهم زيادة مداخيل الدولة، وتحسين اجور القطاع العام، فهل فعلا ستتحقق النتائج المرجوة خاصة انه لا يترافق مع إقرار خطة شاملة للإنقاذ بسلة إصلاحات متكاملة؟

على كل، حوالي ٥٠٠ سلعة غذائية ودوائية ستكون معفية من الدولار الجمركي الذي سيطبّق على الكماليات فقط وليس على الأمور الحياتية الأساسية… املين ان يكون حلا فعليا للازمة و دليس طريقة جديدة في تضليل الرأي العام والضحك عليه.

    المزيد من فيديو

    3:07
    المستشفيات والتأمين للأغنياء فقط
    6:01
    ضحية مزاج الزوج وتسلّط النفوذ.. ليليان شعيتو قضية رأي عام
    4:30
    في شكّا...تبليط البحر سهل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    ليليان شعيتو
    بيان موحد عن عائلتي ليليان شعيتو وزوجها.. برعاية المفتي قبلان
    اللواء حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!