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الدولار يحلّق وارتفاع سعر الخبز

27 - مايو - 2022
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مع ارتفاع سعر القمح عالمياً، وصدور جدول جديد للمحروقات، تمّ رفع سعر ربطة الخبز الصغيرة 2000 ليرة، أي ارتفع من سبعة الاف الى تسعة آلاف ليرة لبنانية، والمتوسطة الحجم ايضاً 2000 ليرة لبنانية، أي من 13 الى 15 الف ليرة لبنانية.

وأشار وزير الاقتصاد الى ان قرار رفع سعر رغيف الخبز تزامن مع الارتفاع السريع بسعر صرف الدولار وتبعاً لدراسة دقيقة لكُلفة مكونات الرغيف. وهناك استعداد لإصدار جدول بحسب التغييرات الحاصلة في سعر صرف الدولار، الذي يواصل تحليقه، فقد تراوح صباح اليوم الجمعة ما بين الـ37500 ليرة لبنانية للشراء و37400 ليرة لبنانية للبيع ما شكل سابقة لم تحدث خلال فترة الأزمة، لكنه عاد وانخفض منذ قليل ليلامس الـ32000 ليرة لبنانية.

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