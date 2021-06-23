الرئيس المكلف في زيارة خاصة إلى أبو ظبي وحزب الله بدأ اتصالاته مع التيار الوطني الحر

يواصل الرئيس المكلف زيارته الخاصة إلى أبو ظبي فيما بدأ حزب الله اتصالاته مع رئيس التيار الوطني الحر، وقد سجل لقاء مسائي الثلاثاء، وكشفت المعلومات عن لقاء ثان حصل في الساعات الماضية، من دون عقد آمال كبيرة على هذا اللقاء، وتقول المصادر أن باسيل لا يزال متمسكاً بتسميته الوزيرين المسيحيين، وتكشف المعلومات أن حزب الله اقترح على رئيس التيار الوطني الحر حلاً يقضي بأن يختار الوزيرين من خمسة أسماء يقترحها الحزب بالاتفاق مع الرئيس سعد الحريري لكن باسيل رفض هذا الحل.

تفيد المعلومات أن لا جديد ولا شيء ملموس يمكن الحديث عنه، والأجواء لا تزال سلبية، أما الكلام عن تحرك ما أو خطوة ما سيقدم عليها الرئيس عون لكسر الجمود الحكومي، فأوضحت مصادر بعبدا أن الأفكار المتداول بها يمكن أن تكون دعوة إلى طاولة حوار أو مصارحة اللبنانيين بحقيقة التعطيل، وعلمنا أن الرئيس عون قد يجري مقابلة صحافية للرد على المقابلة التي أجراها بري، لكن لا شيء في الدستور تعترف مصادر بعبدا يمكن أن يسمح لرئيس الجمهورية بسحب التكليف من الحريري، علماً أن النائب جورج عطا الله عضو تكتل لبنان القوي المقرب من باسيل وقبله الوزير السابق غسان عطا الله هما اللذان تحدثا بالاعلام عن مخارج متوفرة لديهما لسحب التكليف من الحريري، لكن الكلام على ما يبدو هو في اطار التهويل فقط على الرئيس المكلف، فالرئيس عون تقول مصادر بعبدا يبحث عن تحريك الملف وليس الهدف التصعيد، نافية أي كلام عن امكانية القيام بخطوة لسحب التكليف.

يبقى الرهان في بعبدا حالياً قبل الاقدام على أي خطوة على التحرك الذي بدأه حزب الله، علماً أن الاتصالات ستحتاج إلى وقت كبير لأن الخلاف كما تقول مصادر في القصر عميق بين طرفي التأليف.