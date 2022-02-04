الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة سترتفع 15 ضعفاً

أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون انه تم الاتفاق على إرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب من دون سلفة الكهرباء، على ان يتم درس هذا الموضوع في مجلس الوزراء ويرسل من خلال مشروع قانون منفصل إلى المجلس النيابي.

وقال ميقاتي: “يجب ان نعتمد، إما وجود الكهرباء بشكل دائم أم لا، فالحل المجتزأ واعطاء سلفة في كل مرة على غرار ما كان يحصل خلال السنوات الثلاثين الماضية، هو أمرٌ يعارضه الوزراء”.

بعد ان أقرّ مجلس الوزراء امس إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والادوية من اي رسوم، واقرّ اعتماد سعر صرف منصة صيرفة لاحتساب الدولار الجمركي على المستوردات الاخرى، بدأت اليوم اجتماعات في وزارة المال لترجمة القرارات الخاصة بأرقام الرسوم الجمركية الجديدة والضرائب. إذا، اصبح من المؤكد ان السيارات المستوردة ستخضع للدولار الجمركي على سعر صيرفة رغم ان وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي اوضح ان الحكومة ستميّز بين الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الصغيرة والرسوم المفروضة على السيارات الفخمة.

للاضاءة على هذا الموضوع، انضم الينا نقيب اصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس.