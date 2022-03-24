الرياض إلى بيروت.. النأي بالنفس وعد يحتاج الالتزام

كل ما في مكتبه يذكّر بالوجهة التي كان يقصدها سنويًا. أحمد كغيره من أصحاب الحملات إلى الحجّ محروم من إقامة هذه الشعيرة. فالطريق إلى سماء السعودية ليس مفتوحًا بعد، أغلق منذ سنتين، إلا أن الانفراجات بإعادة الاعتصام بين سفراء الخليج من أجل لبنان تعيد إليه الأمل.

تأكيد هوية العروبة لبيروت رسالة أعيدت إليها الأهمية مع تلقي خبر التحضيرات لعودة التمثيل الدبلوماسي السعودي إلى لبنان.

فالوجدان البيروتي في حاجة إلى مرجعية بعد الإحباط الموسمي. ربيع آخر في العلاقة مع السعودية حاجة أخرى قد تنسي اللبنانيين فترات القحط السياسي.

أثمرت المساعي الهادفة إلى عودة دور السعودية. عودة يقول متابعون إنها ضرورية لفرملة خطف لبنان نحو محور تسبب في إخلاء سفارات الدول الخليجية من العاصمة بيروت.

محيط السفارة السعودية في بيروت لم يشهد أي حركة بعد. الإشارات إيجابية لناحية عودة السفير، يؤكد زوار المملكة. فالغيمة السوداء في تاريخ العلاقات ستنقضي، يقول متابعون، وشمس التعاون بين البلدين ستشرق من جديد.