السعودية تحملت اغتيال الحريري و اليوم "خلصنا بقا"

تحملت المملكة العربية السعودية من لبنان ما لم يتحمله احد، البداية كانت من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام ٢٠٠٥ و من بعدها اجتياح حزب الله لبيروت عام ٢٠٠٨ و بعدها بدا الاستهداف المباشر للمملكة من خلال حرب اليمن وصلا لهتافات الموت ال سعود و حبات الكابتاغون لكن كلام وزراء السلطة الحالية دفعت المملكة لتغير سياستها الحكيمة

لم يتوقع احد هذه الخطوة من القيادة السعودية فما هي الخطوة المقبلة

لبنان لن يعيش من دون الدول العربية فما هو الحل

لم ترسل السعودية الصواريخ الى لبنان بل الخير و اعمار ما دمرته صواريخ ايران و مليشياتها.