السكتة القلبيّة هذه أسبابها و هذه علاماتها

السكتة القلبيّة، من أكثر الكلمات الطبيّة تعبيراً، فالمعنى لا يحتاج إلى الشرح، يعبّر عن نفسه بنفسه. لا نعرف عنها أكثر من معناها، لأن مع سكوت القلب تسكت الحياةُ صمتاً أليماً و لا يُسمع فيها إلا بكاء الأقرباء و الاحباء… في زمن الكورونا، نسيت الشعوب أمراضا كثيرة كانت في السابق “بُعبعاُ” و اليوم ظلمت بفعل غوغائيّة الكورونا… فلتسكت الكورونا قليلاً لنسمع أكثر عن صخب السكتة القلبيّة.

هل صحيح أن السكتة القلبيّة تُصيب الرجال اكثر من النساء؟

السكتة القلبيّة ماكرة، غادرة، تضرب مرّةً واحدة و بسرعة برق الموت. أوقفوا الدخان وامتنعوا عن الشحوم و الكسل… فتوقفوا معها السكتة القلبيّة.