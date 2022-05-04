السوق العراقي مفتوح أمام السلع الغذائية اللبنانية

تبلّغت وزارة الصناعة في وقت سابق، من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط العراقية، القرارَ برفع الحظر عن استيراد موادٍ غذائية مثل المشروبات الغازية بكافة انواعها، العصائر، مشروبات الطاقة، المياه المعدنية، وغيرها.

وأشارت معلوماتٌ لصوت بيروت انترناشيونال ان الحظرَ عن استيراد المواد الغذائية قد رُفِع، بموجب قرار مجلس الوزراء العراقي، والسوق العراقي سيُفتح مجددا امام السلع الغذائية اللبنانية. ويُعتبر أن هذا القرار يَفتحُ الأسواق العراقية مجددا أمام المنتجات اللبنانية ذات الصلة، والقادرة على المنافسة مع مثيلاتٍ لها من مصادر أخرى، كون الصناعة اللبنانية، ولا سيما الصناعات الغذائية، هي علامةٌ للجودة، وأثبتت قدراتِها التسويقية في أسواقٍ عالمية ذات متطلباتٍ عالية من الشروط والمعايير والمواصفات.