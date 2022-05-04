الأربعاء 3 شوال 1443 ﻫ - 4 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السوق العراقي مفتوح أمام السلع الغذائية اللبنانية

منذ 58 دقيقة
A A A
طباعة المقال

تبلّغت وزارة الصناعة في وقت سابق، من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط العراقية، القرارَ برفع الحظر عن استيراد موادٍ غذائية مثل المشروبات الغازية بكافة انواعها، العصائر، مشروبات الطاقة، المياه المعدنية، وغيرها.

وأشارت معلوماتٌ لصوت بيروت انترناشيونال ان الحظرَ عن استيراد المواد الغذائية قد رُفِع، بموجب قرار مجلس الوزراء العراقي، والسوق العراقي سيُفتح مجددا امام السلع الغذائية اللبنانية. ويُعتبر أن هذا القرار يَفتحُ الأسواق العراقية مجددا أمام المنتجات اللبنانية ذات الصلة، والقادرة على المنافسة مع مثيلاتٍ لها من مصادر أخرى، كون الصناعة اللبنانية، ولا سيما الصناعات الغذائية، هي علامةٌ للجودة، وأثبتت قدراتِها التسويقية في أسواقٍ عالمية ذات متطلباتٍ عالية من الشروط والمعايير والمواصفات.

    المزيد من فيديو

    2:20
    ضغط وترهيب في الدوائر ذات الاغلبية الشيعية… ما هو السبب؟
    0:45
    بيونغ يانغ تُطلِق صاروخاً باليستياً
    0:56
    الحرب الروسية على أوكرانيا… البابا فرنسيس يطلب لقاء بوتين ولا يلقى ردّاً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الأمن الداخلي
    فيديو لفتاة تسير وهي “نصف عارية”.. وتعليق لقوى الأمن!
    مبارزة نارية بين “لامبورجيني” وأسرع “اس يو في” فاخرة في العالم! (فيديو)
    وزير الاتصالات جوني القرم
    قرار من وزير الاتصالات لحاملي “خطوط ألفا”