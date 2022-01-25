الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 26 يناير 2022 |
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السيارة-الطائرة… قريبًا بين السماء والأرض!

منذ 5 ساعات
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باتت السيارة الطائرة على بُعد خطوة واحدة من طرحها للبيع.

فهذه السيارة القادرة على بلوغ ارتفاعات تزيد عن 8000 قدم، وتتخطى سرعتها المئة ميل في الساعة، تتميز بتصميم مزدوج يمكّنها من التحوّل من مركبة برية إلى طائرة في أقل من ثلاث دقائق.

وقد أصبحت السيارة – الطائرة الآن معتمدة رسميًا للطيران بعد اجتياز اختبارات السلامة في سلوفاكيا، وإكمال أكثر من 200 عملية إقلاع وهبوط خلال 70 ساعة من اختبارات الطيران الصارمة.

ومن المقرر ان نتمكن من رؤيتها برًا وجوًا بحلول مطلع العام المقبل، فيما يتوقع انتاج نموذج جديد منها في غضون اثني عشر شهرًا.

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