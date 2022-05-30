السير بلا معاينة.. والطرقات بلا سلامة عامة

حتى هذه السيارات يستطيع أصحابها نيل رخصة صلاحها للسير، الدولة رفعت المسؤولية عن أصحابها بضرورة معاينتها الميكانيكية. عدم التكلف على إصلاح السيارات فائدة للفقراء لكن الأضرار أكثر.

أوصدت أبوابها في وجههم فقطعوا الطريق أمامها. موظفو الشركة الموكلة بالمعاينة الميكانيكية بلا عمل. بطالة يطاول خطرها الأمن الاجتماعي لنحو خمسمئة عائلة.

وزير الداخلية أوقف عمل الشركة بسبب إقدامها على رفع أسعار التعرفة من دون الرجوع إليها، والشركة تقول إن رفع الأسعار قرار لا يلزمها بالرجوع إلى الوزارة.

لإلغاء المعاينة الميكانيكية ارتدادات كثيرة، أخطرها تحوّل آليات السير إلى آلات موت تهدد السلامة العامة، تهديد كافحت الجمعيات عقودًا لإزالته من طريق الناس.







