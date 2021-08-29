الشاب رفيق الحريري يصدر كتابه الثاني: سأبقى أنشر الأمل وأمد يد المساعدة للجميع

في زمن الأزمات وهجرة الشباب اللبناني، لا يزال هناك بقعة أمل لدى البعض من أبناء الجيل الذي قرر كتابة التاريخ وتغيير وجه لبنان.

و الشاب الطرابلسي رفيق الحريري واحد من هذا الجيل، بحيث كرّس موهبته في الكتابة والرسم التصويري، مستخدما تقنية illustrator، لدعم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية… فأصدر كتابه التاني “وجدت قلبا” باللغة الانكليزية.

رفيق اعتمد أسلوب كتب الأطفال في هذا الكتاب، بحيث جمع بين النصوص القصيرة والرسوم التصويرية.

في هذا الاندفاع يستمر رفيق الحريري في مسيرته المهنية، رغم كلّ المعاناة التي يعانيها الشباب اللبناني، على أمل أنه يبقوا في لبنان، لأنهم وحدهم قادرون على رسم التغيير.