الشرق الاوسط: لا ينتبه الموالون للمستقبل أن العدو هو حزب الله وليس الابن البكر لرفيق الحريري

تحت عنوان “هذا هو الحل لقيام لبنان من تحت الرماد!” كتبت هدى الحسيني مقالا في صحيفة الشرق الاوسط السعودية، تحدثت فيه عن تفاصيل الازمة السياسية في لبنان وخلُصت الى القول إنّه لن ينقذ لبنان سوى أن يصبح رماداً كي يتخلص من منظومة الفساد وحزب الله.

وفي احد اجزاء المقال قالت الحسيني: تنتشر اليوم مقولة أن بهاء الحريري، الابن البكر للرئيس رفيق الحريري، استغل تخلي الحزب وميشال عون عن شقيقه سعد ليخوض المعترك السياسي. والذي يزعج في الأمر أن مقربين من حزب المستقبل يشنّون المعارك على شقيق سعد رغم أنه أعلن موقفاً واضحاً منذ عامين أنه مع تطبيق اتفاق الطائف وكل قرارات مجلس الأمن التي تؤدي كلها إلى تجريد الحزب من سلاحه والوقوف إلى جانب الجيش النظامي، ولا ينتبه السياسيون الموالون للمستقبل أن العدو هو حزب الله وليس الابن البكر لرفيق الحريري.