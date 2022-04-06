الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصحافي محمد ابراهيم: عودة السفيرين قريبة وستتم في الأيام القليلة المقبلة

6 - أبريل - 2022
A A A
طباعة المقال

كشفت مصادر ديبلوماسية خليجيّة في أحاديث صحافيّة أنّ سفيرَي الكويت والسعودية لدى لبنان سيعودان إلى بيروت خلال أيام، في إطار قرار خليجي بدعم لبنان ومساعدة اللبنانيين اقتصادياً.

للإضاءة على هذا الملف انضم إلينا نائب مدير تحرير جريدة الرأي الكويتية الكاتب محمد إبراهيم.

أستاذ محمد مسا الخير. ما هي معطياتكم عن عودة السفيرين السعودي والكويتي الى لبنان ولماذا بهذا التوقيت تحديداً أي قبل شهر من الاستحقاق الإنتخابي؟

يتم الحديث عن العودة عقب المبادرة الفرنسية وموقف الحكومة اللبنانية المُرحّب به خليجيّاً. برأيكم كيف سينعكس هذا الموضوع داخليّاً في لبنان خصوصاً أنّ حزب الله يريد أن يعزل لبنان عن أشقائه العرب وبخاصة دول الخليج العربي؟

    المزيد من فيديو

    3:04
    قاموسٌ جديد لأزماتِ اللّبنانيّين... والطّاقةُ الإيجابيّة مغيّبة حتّى إشعارٍ آخر.
    3:46
    أيّها المواطن: "بيع الذهب واشتري لحمة"
    3:37
    الحياة الإجتماعية مهددة بالزوال!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
    فضل شاكر
    فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم
    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما