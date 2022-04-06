الصحافي محمد ابراهيم: عودة السفيرين قريبة وستتم في الأيام القليلة المقبلة

كشفت مصادر ديبلوماسية خليجيّة في أحاديث صحافيّة أنّ سفيرَي الكويت والسعودية لدى لبنان سيعودان إلى بيروت خلال أيام، في إطار قرار خليجي بدعم لبنان ومساعدة اللبنانيين اقتصادياً.

للإضاءة على هذا الملف انضم إلينا نائب مدير تحرير جريدة الرأي الكويتية الكاتب محمد إبراهيم.

أستاذ محمد مسا الخير. ما هي معطياتكم عن عودة السفيرين السعودي والكويتي الى لبنان ولماذا بهذا التوقيت تحديداً أي قبل شهر من الاستحقاق الإنتخابي؟

يتم الحديث عن العودة عقب المبادرة الفرنسية وموقف الحكومة اللبنانية المُرحّب به خليجيّاً. برأيكم كيف سينعكس هذا الموضوع داخليّاً في لبنان خصوصاً أنّ حزب الله يريد أن يعزل لبنان عن أشقائه العرب وبخاصة دول الخليج العربي؟