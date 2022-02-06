الأثنين 6 رجب 1443 ﻫ - 7 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصوت الاغترابي في مهب تخفيض التمثيل الدبلوماسي وعصر النفقات الخارجية

منذ 21 ساعة
A A A
طباعة المقال

يبدو ان السلطة السياسية لا تكل ولا تمل من وضع خطط للالتفاف على ما هو لا يصب في صالحها.

اما الضحية اليوم فهم المغتربون, بحيث بدأت تفوح رائحة عصر النفقات الخارجية وتخفيض التمثيل الديبلوماسي للبنان في العديد من الدول بحجة “ما معنا مصاري”.

والغريب بالامر هو توقيت الاعلان عن هذا التوجه اذ يأتي على بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية وبعد فشل التيار الوطني الحر بالطعن بقانون الانتخابات بشقه المتعلق باقتراع الغتربين.
فهل عصر النفقات الخارجية سيكون الذريعة لتطيير الصوت الاغترابي ومعه الانتخابات بشكل عام؟

الكل يريد الانتخابات ولا يقبل أحد تأجيلها وهو الامر المقلق لانه عندما تتفق المنظومة فيما بينها, المؤكد ان الشعب سيكون الضحية.

    المزيد من فيديو

    0:38
    متحوّر جديد لمرض خطير يظهر في هولندا ويُهدِّد البشر
    2:41
    شبان وشابات عادوا إلى قريتهم اللبنانيّة وحوّلوها إلى نموذج: جمهوريّة البترون اللبنانيّة
    3:54
    أطفال… بين اللقاح والعدوى

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    والد الطفل ريان
    بالفيديو: والد الطفل ريان يحذر من هؤلاء الأشخاص
    الطفل ريان
    العالم يبكي ريان.. وفاة الطفل المغربي بعد 5 أيام قضاها في قاع البئر
    الطفل ريان
    عقب وفاة الطفل ريان.. صحيفة تفجّر مفاجأة!