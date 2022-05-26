الطبابة في لبنان… مهنة أخرى في حاجة لمن يداويها

دخلت الأزمة الاقتصادية القطاع الصحي فبات في حاجة إلى من يسعفه.

لم يستطع الطبيب هذا علاج نفقاته المالية المتعثّرة، تتكدس ملفاته وتتشابه مع تضخّم العملة المنهارة في البلاد.

الجسم الطبي إلى الشارع نزل من كل المناطق في لبنان. الهدف إيقاظ جسم السلطة الذي دخل في غيبوبة بل في موت سريري.

لا سبيل لاستعادة الحياة في القطاع الطبي سوى في توزيع الخسائر أطراف السلطة التي تسببت بالكارثة… يقولون.

من تبّقى من الممرضين والممرضات في حاجة إلى العناية. فاقد الشيء لا يعطيه. وبالتالي الإضراب سيتسمر إلى حين الانتصار أو إعلان الانهيار.