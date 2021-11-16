الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الطريق إلى التغيير تمرّ في بلاد الإغتراب

16 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2022 6:33 مساءً
A A A
طباعة المقال

أربعة أيام تفصلنا عن نهاية المهلة المحددة لتسجيل المغتربين الراغبين في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة… وكلما اقتربنا أكثر من مواعيد اجراء الانتخابات, زاد حماس اللبنانيين المهجّرين الى التغيير… نحو مئة وستين ألفا من مختلف دول العالم سجلوا اسماءهم حتى الساعة للاقتراع في الانتخابات المقبلة… إلا أن هذا الرقم لا يزال قليلا مقارنة مع أعداد اللبنانيين المنتشرين في العالم…

شادي وعدد كبير من أصدقائه يحاولون مساعدة المغتربين على التسجيل, في مبادرة وطنية فريدة…

التغيير قادم لا محال… يقول شادي… فهل يلبي اللبنانيون النداء؟

    المزيد من فيديو

    طبيب مجاني في لبنان 4:52
    طبيب مجّاني في لبنان
    4:28
    النرجيلة والعقد النفسية
    2:49
    أزمة جوازات السفر تُحَلّ مع حلول شهر تشرين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من جهاز أمن الدولة
    فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟