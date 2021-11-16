الطريق إلى التغيير تمرّ في بلاد الإغتراب

أربعة أيام تفصلنا عن نهاية المهلة المحددة لتسجيل المغتربين الراغبين في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة… وكلما اقتربنا أكثر من مواعيد اجراء الانتخابات, زاد حماس اللبنانيين المهجّرين الى التغيير… نحو مئة وستين ألفا من مختلف دول العالم سجلوا اسماءهم حتى الساعة للاقتراع في الانتخابات المقبلة… إلا أن هذا الرقم لا يزال قليلا مقارنة مع أعداد اللبنانيين المنتشرين في العالم…

شادي وعدد كبير من أصدقائه يحاولون مساعدة المغتربين على التسجيل, في مبادرة وطنية فريدة…

التغيير قادم لا محال… يقول شادي… فهل يلبي اللبنانيون النداء؟