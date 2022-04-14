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الطريق الى الاليزيه بين برنامجي ماكرون ولوبان الرئاسيين

14 - أبريل - 2022
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فازَ الرّئيسُ الفرنسيّ المُنتهية ولايتُه إيمانويل ماكرون، بالجولةِ الأولى منَ الانتِخاباتِ الرّئاسِيّةِ الفرَنسيّة، ليُواجِهَ زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبان، في الجولةِ الثّانية في الرّابعِ والعشرين من نيْسان.
فمَن هما المرشّحان؟ وما هو البرنامَجُ الانتخابيّ لكلِّ منهما؟

إيمانويل ماكرون:
-يبلغ من العمر ٤٤ عامًا
-تخرَّج من المدرسة الوطنيّة للإدارة في العام 2004
-شغِلَ منصب وزير الاقتصاد والصناعة في العام 2014
-أسَّس حزب “الجمهورية إلى الأمام”، ذو التّوجه الليّبرالي الوسطي عام 2016
-انتُخبَ رئيسا في فرنسا في عام 2017
من أولويّات برنامجِه الانتخابيِّ، تعزيز التّقدم الاقتصادي ومحاربة غياب اللامساواة. إضافة إلى تعزيز الرّعاية الصّحية وزيادة الإنفاق في التّعليم إلى 12 مليار يورو. محاربة الفساد وتطوير استقلاليّة الجامعات.

أمّا مارين لوبان:
-فتبلغ من العمر 53 عامًا
-حاصلة على شهادة الماجستير في القانون.
-محامية وشغلت مناصب قضائية
-انضمّت عام 1986 لحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرّف
-انتُخبت عضوا في البرلمان الأوروبي عام 2004
-تترشّح للمرة الثالثة للانتخابات الرّئاسية
من أولويّات برنامجِها الانتخابي: سياسة معادية للهجرة والأجانب، تطبيق مبدأ الأولويّة الفرنسيين في العمل. معارضة التّعليم المجانيّ. وتدعو لسياسة الحمائية الاقتصادية.

فمَن مِنَ المرشّحين الاثنيْن سيفوز برنامجُه الانتخابي لخمس سنوات رئاسيّة؟

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