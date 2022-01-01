السبت 28 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 1 يناير 2022 |
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العالم يحتفي بالعام ٢٠٢٢ ورأس الخيمة تدخل غينيس

منذ 13 دقيقة
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على الرغم من الاجراءات الصارمة المفروضة بسبب فيروس كورونا وخصوصا جراء تفشي متحوّر اوميكرون، رصدت بعض الدول ميزانيات ضخمة للاحتفال بحلول العام الجديد. وقد تابع الملايين،  سواء حضوريا او عبر شاشات التلفزيون، عروض الالعاب النارية التقليدية التي شهدتها اشهر الساحات والمعالم السياحية والتاريخية في العالم.

وكان لافتا ان إمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة، دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن فئة أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات من دون طيار، وعن فئة أكبر عدد من طائرات الدرون المستخدمة لإطلاق المفرقعات في وقت واحد وإنشاء تشكيل بصري لعبارة عام سعيد في سماء الإمارة.

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