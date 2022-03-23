العتمة تُنهك المواطن.. والحديث عن "مجاعة" هل هو وارد؟

دوامة مفرغة تدور حولَها الحكومة في ما خص الكهرباء والنتيجة واحدة: العتمة المتواصلة التي أنهكت المواطن.

وزير الطاقة وليد فياض طلب تمويلا طارئا” وآنيا” للخطة المستقبلية التي أقرتها الحكومة، بانتظار تبلور صيغة قرض البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر.

وحول هذا الموضوع، انضم الينا المدير العام السابق للإستثمار والصيانة في وزارة الطاقة د. غسان بيضون.

معيشيا، وتزامنا مع ارتفاع سعر صفيحة المازوت بـ25 الف ليرة لتصبح بـ480 الف ليرة، نبهت نقابة اصحاب محطات المحروقات من العودة الى اقفال المحطات بسبب عدم قدرة اصحابها على شراء مادة البنزين بالدولار وبيعه بالليرة اللبنانية.

وفي غضون ذلك، طمأن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لصوت بيروت انترناشونال الى ان الحديث عن مجاعة في لبنان كلام مبالغ فيه خصوصا قبل رمضان والفصح لأن الناس خزّنت الكثير من المواد الغذائية في بيوتها وانقطاع بعض السلع لا يعني الكارثة. وطلب بحصلي من الناس عدم التهافت على الطحين في السوبرماركت كونه غير مدعوم اساسا وليس عليه اي مشكلة.