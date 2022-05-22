العين على موقع بري ونائبه... إنذار بتعطيل طويل الأمد؟

ألغامٌ كثيرة يبدو انها تتحكم بالاستحقاقات المرتقبة في المرحلة المقبلة وأوّلها رئاسة المجلس النيابي. فالمرشح المحتمل واحد وهو الرئيس نبيه بري الذي يطمح للفوز بولاية سابعة على التوالي، لكن غالبية النواب المعارضين والتغييريين يصرّون على عدم انتخابه واستبداله بآخر رُغم عدمِ وجود مرشح بديل حتى الساعة ما قد يحوّل المسألة الى تحدٍّ محتدم تحت قبّة البرلمان، ذلك انه من غير الممكن ان يتخلّى الثنائي الشيعي عن مرشحه والخضوع لرغبة الكتل الاخرى باختيار مرشح آخر غير بري. فما العمل إذا؟

كل ذلك يأتي، وسط تجاذبٍ سياسيٍ على موقع نائب رئيس المجلس الذي يبدو وبحسب المعطيات أن النائب إلياس بوصعب هو الأوفر حظاً لتوليه

وتأتي الخشية على الوضع الأمني، من التراكمات التي تحاصر اللبنانيين في لقمة عيشهم، في حال انسداد الأفق أمام تحقيق انفراجة لا تزال بعيد المنال في المدى المنظور.