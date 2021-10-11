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الفحم يُلهب المشاوي والارغيلة

11 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2021 8:17 مساءً
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هو الأساس بالثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، و هو الأساس في فورة اللبنانيين من جلسات الأرغيلة الأقرب إلى قلوبهم حتى من الدولار، إلى المشاوي التي أصبحت جزءًا من التاريخ المجيد الذي نتغنّى به، فجمرُ الدولار أحرق القدرة على اقتنائها، أصبحت جمعات نهار الأحد كالدخان المتلاشي في هواء الدنيا الصعبة. فما علاقة حطب الطبيعة بجمر الدولار تحت رماد الصرافين؟

الفحم هو مادة مُصنّعة في لبنان من موارد طبيعيّة لبنانّية، يدّ عاملة لبنانيّة و لسوقٍ لبنانّي لكن تحت وصاية عالمية.

يبدو أن الحياة كلها مرتبطةٌ بالدولار، هذا الأخضر الأنيق الذي يليقُ بكل أنواع الاعمال، أما الليرة فهي كالفحم، تحترق مع سرعة رياح الفساد و تهريب الأموال و تُصبحُ رماداً… أما وزارة الاقتصاد فنارها لا يدفئ لا القلوب و لا الجيوب.

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