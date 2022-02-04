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الفريش دولار موجود في القرى… فابحثوا عنه

منذ 44 دقيقة
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الشباب اللبناني في هذه الأيام يحصد اليأس الذي زرعه أهله براعم خيارات سياسيّة خاطئة، الشباب اللبناني ينام على حلم الفيزا ويصحو على كابوس الانهيار… الشباب اللبناني أضاع وطنه في بوصلة الخيارات الحياتيّة… أما هي فبمهمة البحث عن وطن، وجدها هو بدل أن تجده هي. توجهنا إلى وطنها، لنتعرّف على حياة الإنتاج والعمل، النجاح الخارج من لدُن الخيبة… أهلاً بكم في جمهورية الطموح اللبنانيّة.

جيسيكا تزرع مع الخضار الكثير من الحب، لتحصده نجاحاً في مواسم القطاف.
في رسالتها الأنثويّة الكثير من الدعم لصبايا لبنان، قادرات أنتن أبداً.

في الوقت الذي يبحث فيه الشباب عن وطن، وجدته جيسيكا في قريتها، فرسالتها إلى الشباب أن لا يستمرّ يسأل عما قدّمه الوطن لهم وأن يبادروا هم لتقديم الكثير لوطنهم.

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