القاضية غادة عون تسافر الى فرنسا من دون إذن وزير العدل

علمت صوت بيروت انترناشونال من مصادر رفيعة أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون سافرت الى فرنسا من دون الحصول على إذن وزير العدل هنري خوري.

المصادر استغربت كيف يمكن لدولة مثل فرنسا أن توجِّه دعوةً الى قاضٍ لبناني من دون المرور بوزارة العدل، بحسب الأصول المتّبعة بين الدول، لتضيف، إن وزير العدل طلب من القاضية عون إرفاق الدعوة التي تلقتها، بطلب إذن السفر، لكنّ الرئيسة عون لم تستجب لطلبه، وغادرت لبنان من دون علمه، كما أن هناك استياءً كبيراً ممّا ورد على لسانها في حقّ القضاء اللبناني. وختمت المصادر متخوِّفةً من اشتباك قضائي جديد مطلع الأسبوع نتيجة ما حصل.