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القانون يتدخّل بحليب البقر ... ما القصة؟

28 - مايو - 2022
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القانون هو منطق مجرّد من العواطف، هكذا قال أرسطو. بالإذن من أرسطو فهو على خطأ واللبناني هو الذي على حقّ. فالقانون هنا هو قانون العاطفة، قانون الحكمة قانون عين المشاعر التي تكسر مخرز الإنهيار. ميشلين طالبة الحقوق، تدرس قانون الدساتير والشرائع في الجامعة وتطبّق قوانين الطموح والنجاح في الحياة. قوّتها متينة بفائض الكالسيوم.
تطمح لأن تصبح قاضية في المستقبل… وللوصول إلى المطرقة، تحتاج ميشلين إلى الدلو والمصفاة سبيلاً.
هذه رسالتها إلى شباب لبنان، علّ منسوب التفاؤل يعلو عندهم كمنسوب حليب البقرة الحلوب
تُثبت ميشلين أن شباب لبنان كامل من دسم الإرادة.

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