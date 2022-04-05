القطاع الصحي في الهاوية… وأزمة طحين في الأيام المقبلة

القطاعان الصحي والاستشفائي يدقان ناقوس الخطر… وهنا نعتذر من اللبنانيين على المحاولة الفاشلة التي أردنا من خلالِها اعطاء بصيص امل لهم في سوداوية الحياة التي يعيشونها، ولكن وللأسف لا يوجد أي أمل، هذا ما أكده نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لصوت بيروت انترناشونال.

وفي الجنوب أزمة طحين خانقة ظهرت بعد توقّف شركة مطاحن التاج منذ أسبوع عن العمل بسبب نفاذ مخزون القمح، ما سيؤدي الى اقفال العديد من الأفران والمخابز على امتداد مساحة لبنان في الساعات المقبلة.وحول هذا الموضوع انضم الينا وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال.