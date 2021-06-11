القمصان البيض يعتصمون أمام وزارة الصحة: اين الدواء؟

بدعوة من منظمة “القمصان البيض”، اعتصم عدد من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والممرّضين والمخبريّين أمام ​وزارة​ الصحة احتجاجاً على انقطاع الأدوية وحليب الأطفال.

ولفت أحد الأطباء من منظمة القمصان البيض من أمام وزارة الصحة إلى ان “أول صرخة نطلقها الى ​المجتمع الدولي​ لأن ​القطاع الصحي​ في ​لبنان​ انهار كلّياً ونطالب ​الأمم المتحدة​ أن تساعدنا، وثاني صرخة الى المواطنين الذين ينتظرون في طوابير الذلّ أمام ​محطات المحروقات​ للتحرّك”.

وطالبت المنظمة بتحسين الوضع الصحي وتأمين المستلزمات الطبية والادوية معتبرة انه ليس لدينا اليوم اي حلول سوى النزول الى الشارع والثورة.

كما طالبت الامم المتحدة بأن تتدخل وتساند لبنان في الازمة التي يعاني منها على الصعيد الطبي.