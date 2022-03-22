الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القوات الأوكرانية تواصل التصدّي للهجمات الروسية

22 - مارس - 2022
A A A
طباعة المقال

دخل الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه السابع والعشرين، في حين لا تزال القوات الروسية على بعد 15 كيلومترًا شمال غرب كييف و30 كيلومترًا شرق العاصمة.

في غضون ذلك، نفذ الطيران الروسي أكثر من 300 طلعة جوية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقصف مجمّعًا سكنيًا ومركزًا تجاريًا في كييف ما أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى اضافة الى أضرار مادية كبيرة.

من جهتها اعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تدمير طائرة روسية وستّ مسيّرات ومروحيتين خلال الساعات الماضية، معلنة انها تواصل التصدّي لهجمات القوات الروسية على مختلف الجبهات.

    المزيد من فيديو

    2:29
    القطاع التربوي الخاص يواجه باللحم الحي.. الدولرة تغلق مدارس وتهجّر مدرّسين
    2:40
    سهرة غنائية مجانية على كورنيش المنارة
    2:13
    3 جرائم في 3 أيام... العنف ضد النساء يتمدّد!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟