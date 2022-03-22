القوات الأوكرانية تواصل التصدّي للهجمات الروسية

دخل الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه السابع والعشرين، في حين لا تزال القوات الروسية على بعد 15 كيلومترًا شمال غرب كييف و30 كيلومترًا شرق العاصمة.

في غضون ذلك، نفذ الطيران الروسي أكثر من 300 طلعة جوية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقصف مجمّعًا سكنيًا ومركزًا تجاريًا في كييف ما أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى اضافة الى أضرار مادية كبيرة.

من جهتها اعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تدمير طائرة روسية وستّ مسيّرات ومروحيتين خلال الساعات الماضية، معلنة انها تواصل التصدّي لهجمات القوات الروسية على مختلف الجبهات.