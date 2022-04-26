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الكابيتال كونترول رُحِّل الى ما بعد الانتخابات ، والمودعون يتجهون نحو التصعيد

26 - أبريل - 2022
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هي كرة الكابيتال كونترول التي يتقاذفها مجلسي الوزراء والنواب ، مشروع قانون دسم وخطير لا تتجرأ اي كتلة نيابية تبنيه قبل موعد الانتخابات .ومن المتوقع أن يرجأ اقراره الى ما بعد ١٥ ايار .
ومواكبة لوصول النواب الى الجلسة ، اعتصم مئات المواطنين من مودعين ونقابيين في محيط مجلس النواب للاعتراض على الصيغة المطروحة للكابيتل كونترول والتي تحمل المودع خسائر كبيرة ، وتخلل للاعتصام اشكلا بين المتظاهرين والقوى الامنية .
ومن داخل مجلس النواب أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الغاء جلسة اللجان النيابية المشتركة لعدم اكتمال النصاب . وعن الصيغة الحالية لهذا القانون يشير الخبير الاقتصادي باتريك مارديني انها مجحفة بحق الموديعين
اذاً مهما كان السنياريو فان الموديعين سيكونون كبش المحرقة ، وسيتم تقديمهم عربون فداء للقيام بالإصلاحات.

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