الكابيتال كونترول رُحِّل الى ما بعد الانتخابات ، والمودعون يتجهون نحو التصعيد

هي كرة الكابيتال كونترول التي يتقاذفها مجلسي الوزراء والنواب ، مشروع قانون دسم وخطير لا تتجرأ اي كتلة نيابية تبنيه قبل موعد الانتخابات .ومن المتوقع أن يرجأ اقراره الى ما بعد ١٥ ايار .

ومواكبة لوصول النواب الى الجلسة ، اعتصم مئات المواطنين من مودعين ونقابيين في محيط مجلس النواب للاعتراض على الصيغة المطروحة للكابيتل كونترول والتي تحمل المودع خسائر كبيرة ، وتخلل للاعتصام اشكلا بين المتظاهرين والقوى الامنية .

ومن داخل مجلس النواب أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الغاء جلسة اللجان النيابية المشتركة لعدم اكتمال النصاب . وعن الصيغة الحالية لهذا القانون يشير الخبير الاقتصادي باتريك مارديني انها مجحفة بحق الموديعين

اذاً مهما كان السنياريو فان الموديعين سيكونون كبش المحرقة ، وسيتم تقديمهم عربون فداء للقيام بالإصلاحات.







