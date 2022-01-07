الكهرباء بالدولار الفريش؟؟

على مدى سنة ونصف السنة تقريبا تحمل اللبنانيون عبء غياب الكهرباء واستبدالها بالمولدات الخاصة… وفي حينها كانت الامور مقبولة نوعا ما على الرغم من الشعور بالذل لغياب ما يعتبر في دول اخرى من اساسيات العيش الكريم.

لكن وبعد رفع الدعم عن المازوت وبيع المادة بالدولار الفرش والتقنين القاسي جدا الذي وصل الى ٢٣ ساعة يوميا في بعض المناطق بدأت الصرخة تعلو في كل المناطق اللبنانية خصوصا ان اصحاب تلك المولدات الخاصة عمدوا في معظم المناطق اللبنانية الى جمع بدل الاشتراك بالدولار الفرش كما تظهر هذه المستندات التي حصلت عليها صوت بيروت انترناشونال وبطريقة ذكية لتفادي الملاحقة القانونية يعمد هؤلاء الى التسعير بالدولار الفرش مع اضافة كلمة يدفع بالليرة اللبنانية وبالتالي يدفع على سعر صرف السوق السوداء

ففي صيدا على سبيل المثال اقرت البلدية السماح وبشكل مخالفٍ للقانون لاصحاب المولدات الخاصة القبض بالدولار الفرش واسبوعيا بدلا من شهريا للهروب من تلاعب الدولار

لكن المواطن لم يعد قادرا على الدفع والدليل ما حصل في بعقلين – الشوف حيث اقدم عدد من المواطنين الغاضبين ليل الإربعاء 5 كانون الثاني 2022 على تكسير مكتب تجمع مولدات الكهرباء بعد طلب تحصيل الاشتراك بـ “الفريش” دولار، كما اقدموا على قطع عدد من الطرقات في البلدة.

هذه البداية بحسب مصدر متابع للملف لان غلاء الاسعار طاول كل شي ولم تعد الامور كما كانت في السابق لأنه باختصار طفح الكيل لدى المواطن اللبناني.