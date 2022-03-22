اللبنانيون دخلوا الجو الانتخابي.. ماذا يقولون مع انطلاق العد العكسي؟

انتخاباتٌ نيابيةٌ مفصلية تقرعُ أبوابَ اللبنانيين، فبعد ثورةٍ شعبيةٍ طالبت بالتغيير وبعد سنواتٍ من الانهيار على مختلف الأصعدة، اقترب الوصولُ إلى مفترقِ طرقٍ ستحددُ اتجاهَهُ أصواتُ الناخبين لرسمِ مستقبلِ لبنان على مدى أربعِ سنواتٍ، فماذا يقولُ المواطنون مع انطلاق العد العكسي؟

لا يقلّلُ مدير عام شركة ستاتستيكس ليبانون ربيع الهبر من وقع الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تلقي بثقلها على اهتمامات المواطنين، ويؤكد ان تراكمَ الازمات سينعكسُ سلبا على نسب المشاركة في الاقتراع

وفي السياق، لفت الهبر إلى أنّ تأجيل الإنتخابات لأسباب تقنية أُسقط مع اسقاط موضوع الـ”ميغاسنتر”، ولن يكون هناكَ تأجيلٌ لأسبابٍ محلية أو خارجية، مضيفا أن لأصوات المغتربين نتائجَ مؤثرة ولكن لن يشاركَ أكثر من 45 بالمئة من الذين تسجلوا للتصويت.