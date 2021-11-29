الأثنين 24 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 29 نوفمبر 2021 |
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اللبناني غير قادر على إنعاش السياحة. هل يعوّض المغتربون؟

منذ ساعتين
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بعدما أصبح القطاع السياحي يعوّل منذ فترة على السياحة الداخلية وعلى المغتربين اللبنانيين، من اجل الصمود، كون السلطة الحاكمة دفعت السائح الخليجي للتخّلي عن لبنان، لم تعد السايحة داخيا ضمن قدرة المواطن اللبناني الذي بات همُّه تأمين لقمة عيشه ودوائه.

فهل من موسم سياحي خلال فترة الاعياد القادمة وهل أن المغتربين سيرغبون بالمجيء الى بلد غارق في الازمات المعيشية  والاقتصادية والسياسية؟

للاضاءة على هذا الموضوع انضم الينا عبر الهاتف نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود

قررت المؤسسة العامة للإسكان اقفال مكاتبها أمام المراجعات الإدارية والمالية خلال شهر كانون الاول ليتسنى لها البت بآلاف الطلبات المقدمة من أجل التسديد المسبق للقروض أو لأي أسباب أخرى.

مع الاشارة الى ان المؤسسة تلقت في الفترة الاخيرة اكثر من ثلاثة عشر ألف طلب للبت  بقروضهم سواء لتسديدها بشكل مسبق أو لدى بلوغهم نهاية المرحلة الاولى منها تمهيدا للانتقال الى المرحلة الثانية من القرض.

واوضحت المؤسسة العامة للاسكان ان أي تعديل على قيمة القروض السكنية غير وارد على الإطلاق. وإن الحديث عن التحول من الليرة اللبنانية إلى الدولار امر غير قانوني. وان الشائعات التي تبث باعتماد سعر الـ 3900 للدولار الواحد بدلا من 1500 ليرة هو كلام لا وجود له في قاموس المؤسسة ولا في قوانين الإقراض الخاصة بها.

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